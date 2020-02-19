بومبيو: احتجاز إيران لمواطنين أوربيين وأميركيين غير مقبول

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أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استعداد واشنطن للحوار مع إيران في أي وقت، “لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل جوهري”. وأضاف بومبيو خلال جولته الإفريقية أن “احتجاز إيران لمواطنين أوربيين وأميركيين غير قانوني وغير مقبول”. واعتبر أن الضغوط القصوى على إيران ستستمر، “كما سيستمر عزلها من خلال الدبلوماسية”.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبيل التوجه إلى السعودية “لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط… وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت أن بومبيو سيزور السعودية من اليوم 19 إلى 21 فبراير الحالي.

وفي وقت سابق، هاجم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجموعة من الديمقراطيين، بسبب اجتماعهم السري مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال مؤتمر أمني عُقد في نهاية الأسبوع في ألمانيا.

وقال بومبيو للصحافيين، خلال جولته الإفريقية، إنه يخشى أن يقوّض الاجتماع الاستراتيجية الخارجية مع إيران وظريف، والذي يقع تحت طائلة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية بسبب رعايته للإرهاب الدولي.

وأضاف بومبيو: “ظريف هو وزير خارجية دولة قتلت أميركيا في 27 ديسمبر. وهو وزير خارجية بلد أكبر راعٍ للإرهاب في العالم”.

وتابع بومبيو عن ظريف: “هو وزير خارجية دولة أسقطت طائرة ولا تريد أن تسلم الصندوقين الأسودين”، في إشارة إلى إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ مطلع شهر يناير.

وأردف عن اجتماع الديمقراطيين بظريف: “إذا التقيا لا أعرف ماذا قالا. آمل أنهم كانوا يعززون السياسة الخارجية لأميركا وليس سياستهم”.