وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في جدة
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بومبيو في جدة: هجوم أرامكو عمل حربي

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وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرق السعودية) السبت الماضي.

وكرر بومبيو لصحافيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته إلى السعودية أن الهجوم على معملي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن وإنما كان هجوماً إيرانياً.

وقال بومبيو: “لم يكن مصدره الحوثيون. كان هجوما إيرانياً. إنها ليست مسألة يمكن تلزيمها لتدمير 5% من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد بإمكان التنصل من المسؤولية”.

وأضاف أن الحوثيين يدّعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن “هذا ليس صحيحا”، مشيراً إلى “بصمات لآيات الله” على الهجوم. وقال بومبيو أيضا إنه “لا إثبات على أن مصدره العراق”.

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ووصف بومبيو الهجوم بأنه “عمل حربي”. كما اعتبر أن الهجوم هدد إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم “ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين”.

وتابع أن مصدر الهجوم “لم يكن من الجنوب”، أي من اليمن، مضيفاً “نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم”.

ويزور بومبيو السعودية حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في سبل الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو.

وقال الوزير الأميركي للصحافيين: “مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين”، مضيفاً “نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم”.

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