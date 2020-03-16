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بومبيو: لن نتسامح مع أي هجمات تستهدف قواتنا في العراق

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم، وذلك بعد هجوم صاروخي ثانٍ على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية التي تساعد في محاربة تنظيم داعش.

وأفاد بيان اليوم الإثنين، بأن الوزير بومبيو شدد على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات، وأن واشنطن ”لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعا عن نفسها“.

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وذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون، أن الرجلين تحدثا أمس الأحد، بعد أن أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.

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