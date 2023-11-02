بيان: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين في الضفة الغربية أحدهما طفل في الرابعة عشرة من عمره فيما توفي ثالث متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في وقت سابق من الأسبوع.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الشاب قصي مزيون قرعان (19 عاما) قتل في قلقيلية بينما “شهيد البيرة هو الطفل أيهم محمود الشافي 14 عاما”.

وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن الطفل حمدان عمر حمدان (14 عاما) توفي “متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم الاثنين الماضي”.

وأظهرت لقطات فيديو اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة البيرة واعتقاله عددا من المواطنين إضافة إلى سماع أصوات إطلاق نار.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول أحداث مدينتي رام الله والبيرة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني الخميس إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 65 مواطنا من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وأضاف النادي في بيان له أن عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية ارتفع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 1900 معتقل.