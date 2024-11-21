بيتكوين تواصل المكاسب والدولار يصعد وسط توقعات سعر الفائدة

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في 13 شهرا خلال جلسة متقلبة اليوم الخميس وسط تقييم المستثمرين لأحدث بيانات سوق العمل وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستنباط أدلة على مسار سعر الفائدة، بينما واصلت بيتكوين تقدمها نحو تحقيق مستوى 100 ألف دولار.

وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ستة آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس معدل موسميا، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر ودون تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 220 ألف طلب، مما يشير إلى تعافي نمو الوظائف بعدما تأثر بالأعاصير وإضرابات عمالية الشهر الماضي.

لكن التقرير أشار إلى ركود سوق العمل، إذ إن العاطلين يستغرقون وقتا أطول في إيجاد وظائف جديدة لأن قوائم البطالة نمت لأعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، مما يوفر للبنك المركزي الأمريكي الدعم لخفض تكاليف الاقتراض مجددا في ديسمبر كانون الأول.

وواصلت عملة بتكوين المشفرة سلسلة مكاسبها الحديثة، إذ شهدت قفزة بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأمريكية بفضل توقعات بأن يهيئ ترامب بيئة تنظيمية مواتية أكثر للعملات المشفرة.

وصعدت بيتكوين 4.23 بالمئة إلى 98458 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 99057 دولارا. وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن رئيسها جاري جينسلر الذي عارض قطاع العملات المشفرة سيتنحى في 20 يناير كانون الثاني.

وأشارت تعليقات حديثة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي، منهم رئيسه جيروم باول، إلى أن البنك المركزي الأمريكي ربما يسير بوتيرة أبطأ في مساره لتيسير السياسة النقدية، بينما أدت مخاوف من احتمال زيادة التضخم بفعل سياسات ترامب إلى دفع مؤشر الدولار إلى مستوى 107.15، وهو الأعلى منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وصعد مؤشر الدولار 0.39 بالمئة إلى 107.3 نقطة أمام سلة عملات، بينما انخفض اليورو 0.64 بالمئة إلى 1.0476 دولار بعد أن كان هبط إلى 1.0461 دولار، وهو أدنى مستوياته في 13 شهرا.

وهبط الدولار أمام العملة اليابانية 0.56 بالمئة إلى 154.56 ين بعد أن كان تراجع 0.98 بالمئة، بينما صعد الدولار أمام العملة السويسرية 0.29 بالمئة إلى 0.887 فرنك بعد أن كان نزل 0.21 بالمئة خلال الجلسة.