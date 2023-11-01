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بيرس مورغان: قصف إسرائيل لمخيم جباليا "أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه"

منذ ساعة واحدة
آثار القصف على مخيم جباليا في غزة

آثار القصف على مخيم جباليا في غزة (رويترز)

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أدان الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان القصف الإسرائيلي العنيف والدموي على مخيم جباليا للنازحين الفلسطينيين في غزة.

وقال مورغان في منشور له عبر منصة “إكس”:

“إن قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين في غزة، حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك، هو أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه”.

انتقاد مورغان جاء تعليقاً واستنكاراً على المجزرة الدموية التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مخيم جباليا.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة لتلفزيون الجزيرة، الثلاثاء إن أكثر من 50 فلسطينيا قتلوا وأصيب 150 في ضربات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

وأدانت دولة الإمارات بشدة القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والمصابين، مؤكدة أنّ “استمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها”.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء”، مؤكدة “أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع”.

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