بيرس مورغان: قصف إسرائيل لمخيم جباليا "أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه"

أدان الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان القصف الإسرائيلي العنيف والدموي على مخيم جباليا للنازحين الفلسطينيين في غزة.

وقال مورغان في منشور له عبر منصة “إكس”:

“إن قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين في غزة، حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك، هو أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه”.

Israel deliberately bombing Gaza's largest refugee camp, even if a Hamas commander was there, is outrageous and indefensible. pic.twitter.com/zCO79dL3vg

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 31, 2023