بيستوريوس يحتفظ بمنصبه وزيرًا للدفاع في الحكومة الألمانية الجديدة

أكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني اليوم الاثنين أن بوريس بيستوريوس سيظل وزيرا للدفاع، وذلك ضمن إعلان الحزب لمرشحيه للائتلاف الجديد مع المحافظين الذي من المقرر أن يؤدي اليمين هذا الأسبوع.

وسيكون بيستوريوس، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، الوزير الوحيد من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يحتفظ بمنصبه في الائتلاف الجديد بعد أن سجل الحزب أسوأ نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي أجريت في 23 فبراير شباط.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الائتلافية اليمين غدا الثلاثاء على أن يكون على رأسها فريدريش ميرتس مستشارا جديدا بعد تصدر المحافظين الانتخابات التي جرت في فبراير شباط.

ويتطلع الحزبان إلى إنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا في الوقت الذي تنذر فيه حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعام آخر من الركود. كما يخططان لزيادة الإنفاق الدفاعي وسط توتر في حلف شمال الأطلسي.

ويحظى بيستوريوس، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ يناير كانون الثاني 2023، بشعبية كبيرة نتيجة لأسلوبه المباشر وموقفه الصارم عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.