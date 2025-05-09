بيسكوف: روسيا تدعم وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة “إن روسيا تؤيد تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع مع أوكرانيا لكنها اشترطت مراعاة الأمور الدقيقة” في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله “هذا الموضوع طرحه الجانب الأوكراني منذ فترة طويلة…”.

وأضاف “بمجرد أن طرحت (إدارة دونالد ترامب هذه الفكرة)، أيدها الرئيس (فلاديمير) بوتين مع بعض التحفظات لأنه من الصعب للغاية مناقشة هذا الأمر بالتفصيل إذا لم يتم التوصل لإجابات على عدد كبير من الأمور الدقيقة المتعلقة بفكرة وقف إطلاق النار”.

وأكدت روسيا مرارا أن تطبيق وقف إطلاق نار طويل الأمد يعتمد على إنشاء آليات لمراقبة هذه الخطوة والالتزام بها.

من ناحية أخرى، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يضعون اللمسات الأخيرة على مقترح لوقف إطلاق النار 30 يوما في أوكرانيا، وسيفرضون في حال رفضه عقوبات مشتركة جديدة على روسيا.

وقال المصدر إن المقترح لم يُقر بعد، وسيجري الانتهاء منه مطلع الأسبوع خلال قمة بأوكرانيا.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا، محذرا من أن واشنطن وشركاءها سيفرضون عقوبات إضافية في حالة عدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

وعبرت أوكرانيا عن استعدادها لقبول الاقتراح الأمريكي. وأعلنت روسيا من جانب واحد وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من الثامن إلى العاشر من مايو أيار، تزامنا مع الذكرى السنوية الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال المصدر الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “لسنا متفقين تماما على مشروع نهائي، لكننا نأمل أن نكون في مرحلة تقارب”.

وسعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في الأسابيع الأخيرة إلى تنسيق أوثق مع واشنطن. وقبل أسبوعين، رفضت الدول الثلاث بعض المقترحات الأمريكية بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقدمت مقترحات مضادة بشأن قضايا متنوعة تتراوح بين الأراضي والعقوبات، وفقا لنصوص كاملة للمقترحات اطلعت عليها رويترز.

وقال المصدر “وصلنا إلى مرحلة لن ننتظر فيها ردا رسميا من موسكو على مقترح مشترك لإعلان وقف إطلاق النار”.

وأضاف المصدر أن المناقشات لا تزال جارية حول ما إذا كان سيتم إعلان وقف إطلاق نار من جانب واحد أو منح روسيا مهلة قصيرة للرد، لكن في حالة الرفض، فسيتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية جديدة على موسكو.

وينسق الجانبان بشأن فرض حزم عقوبات.