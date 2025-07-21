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بيسنت: أمريكا ليست متعجلة في إبرام اتفاقيات تجارية

منذ 45 دقيقة
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

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قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين “إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقيات التجارية وليس توقيتها”، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس آب لإبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي “لن نتسرع لمجرد التوصل إلى صفقات”.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو من سيقرر ذلك.

وأضاف “سنرى ما يريد الرئيس فعله. ولكن مجددا، إذا ارتددنا بطريقة ما إلى رسوم الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى رفع الرسوم الجمركية سيضع المزيد من الضغط على تلك الدول للتوصل إلى اتفاقيات أفضل”.

وفيما يتعلق بالصين، قال بيسنت إنه ستكون هناك “محادثات في المستقبل القريب جدا”.

وقال “أعتقد أن التجارة في وضع جيد، وأرى أنه يمكننا حاليا البدء في الحديث عن أشياء أخرى. فالصينيون للأسف… مشترون كبار جدا للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات والنفط الروسي الخاضع للعقوبات”.

وأضاف “يمكننا أيضا أن نناقش المشكلة الأبرز التي لم نتطرق إليها، وهي إعادة التوازن الواسعة التي يحتاج الصينيون إلى القيام بها”.

وقال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي إنه يحث أوروبا على اتباع الولايات المتحدة إذا طبقت رسوما جمركية ثانوية على روسيا.

وفيما يتعلق باليابان، قال بيسنت إن الإدارة الأمريكية أقل اهتماما بسياساتها الداخلية من اهتمامها بالحصول على أفضل اتفاق للأمريكيين.

    المصدر :
  • رويترز

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