بيسنت: أمريكا والصين تبحثان الأسبوع المقبل تمديد موعد تطبيق الرسوم

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إنه سيلتقي مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل في ستوكهولم لمناقشة إمكان تمديد مهلة تنتهي في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركيةمرتفعة.

وأضاف بيسنت لقناة فوكس بيزنس إن التجارة مع الصين في “وضع جيد للغاية” وأن الاجتماعات في ستوكهولم ستنعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأردف “أعتقد أننا انتقلنا بالفعل إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح الأمر بناء للغاية وسنكون قادرين… على إنجاز الكثير من الأمور الآن بعد أن استقرت التجارة نوعا ما عند مستوى جيد”.

وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في منشور على منصة إكس أن ستوكهولم ستستضيف محادثات التجارة الأمريكية الصينية في مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف “من الإيجابي إن كلا البلدين يرغبان في الاجتماع في السويد سعيا للتوصل إلى تفاهم متبادل”.

ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق لتأكيد الاجتماعات المزمعة وهوية المسؤولين الصينيين الذين سيشاركون فيها.

ومنذ منتصف مايو أيار، التقى بيسنت مرتين مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج في جنيف ولندن تمخضتا عن التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة أسهمت في تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة التي تجاوزت 100 بالمئة وهددت بوقف كامل للتبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشارك أيضا في تلك المحادثات الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو وكبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ قانغ.

لكن الجانبين حددا مهلة 90 يوما لحل القضايا الأعمق، ومنها شكاوى الولايات المتحدة من النموذج الاقتصادي الصيني القائم على التصدير الذي تقوده الدولة وتدعمه والذي أوجد فائضا في الطاقة التصنيعية في الصين، مما أغرق الأسواق العالمية بالسلع الرخيصة.

وتنفي الصين دعمها لصناعاتها، وتعزو نجاحها في التصدير إلى الابتكار.

وقد تعود الرسوم الجمركية إلى 145 بالمئة من الجانب الأمريكي و125% من الصيني في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد من أجل التفاوض.

وقال بيسنت “سنعمل في محادثات ستوكهولم على تحديد ما يمكن أن يكون تمديدا (للتفاوض)”، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون قضايا أخرى، منها الحد من اعتماد الصين المفرط على التصنيع والصادرات.

وأضاف “نأمل أن نرى الصين تتراجع عن هذا الإفراط في التصنيع، وتركز على بناء اقتصاد استهلاكي”.

وتابع أنه يريد أيضا توجيه تحذيرات للصين بشأن استمرارها في شراء النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات، وجهودها لدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأشار إلى وجود دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي لتشريع يهدف إلى فرض رسوم جمركية 100 بالمئة على البضائع من الدول التي لا تزال تشتري النفط الروسي، وتحديدا الصين والهند.

وقال “سأتواصل مع نظرائي الأوروبيين. الأوروبيون الذين تحدثوا كثيرا عن فرض عقوبات على روسيا، وسيكون من المهم جدا أن يكون الأوروبيون مستعدين أيضا لفرض هذه الرسوم الجمركية الثانوية المرتفعة على النفط الروسي الخاضع للعقوبات”.

وأضاف أن الولايات المتحدة على وشك الإعلان عن “سلسلة من الصفقات التجارية” مع دول أخرى، وقد تكون اليابان من بينها على الرغم من الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الحزب الحاكم في اليابان وصعوبة المفاوضات.

واستطرد قائلا “لن أُفاجأ إذا لم نتمكن من تسوية أمر ما مع اليابان سريعا”.

لكنه رغم ذلك أشار إلى أن الرسوم الجمركية بالنسبة لمعظم الدول “ستعود” إلى مستويات الثاني من أبريل نيسان مقارنة مع 10 بالمئة الحالية لكن المفاوضات بشأن الصفقات التجارية قد تستمر.