الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيسنت: الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار يومياً

منذ 10 دقائق
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء “إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوعين يكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 15 مليار دولار يوميا من الخسائر في الإنتاج”، وحث الديمقراطيين على “أن يكونوا أبطالا” وأن يتعاونوا مع الجمهوريين لإنهاء هذا الإغلاق.

وقال بيسنت في مؤتمر صحفي إن تأثير الإغلاق بدأ يضرب الاقتصاد الأمريكي. وأضاف “نعتقد أن الإغلاق الحكومي ربما يكلف الاقتصاد ما قد يصل إلى 15 مليار دولار يوميا”.

وأشار بيسنت إلى أن موجة الاستثمار المتدفقة إلى لاقتصاد الأمريكي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، مستدامة ولا تزال في بدايتها، لكن الإغلاق الحكومي بمثابة عقبة آخذة في التزايد.

وقال بيسنت “الإغلاق الحكومي هو الشيء الوحيد الذي يبطء تقدمنا”.

وذكر أن الحوافز في قانون الضرائب الذي طرحه الجمهوريون والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من شأنها أن تحافظ على استمرار طفرة الاستثمار وتعزز النمو المستمر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم بريطانيا
بريطانيا تستهدف "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتين وناقلات من أسطول الظل
شبح الإغلاق يهدد أوروبا بعد هبوط الأسهم
صعود أسهم أوروبا بفضل مكاسب في قطاع السلع الفاخرة
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي يطلب من حماس نزع سلاحها "دون إبطاء"

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!