بيسنت: الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار يومياً

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء “إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوعين يكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 15 مليار دولار يوميا من الخسائر في الإنتاج”، وحث الديمقراطيين على “أن يكونوا أبطالا” وأن يتعاونوا مع الجمهوريين لإنهاء هذا الإغلاق.

وقال بيسنت في مؤتمر صحفي إن تأثير الإغلاق بدأ يضرب الاقتصاد الأمريكي. وأضاف “نعتقد أن الإغلاق الحكومي ربما يكلف الاقتصاد ما قد يصل إلى 15 مليار دولار يوميا”.

وأشار بيسنت إلى أن موجة الاستثمار المتدفقة إلى لاقتصاد الأمريكي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، مستدامة ولا تزال في بدايتها، لكن الإغلاق الحكومي بمثابة عقبة آخذة في التزايد.

وقال بيسنت “الإغلاق الحكومي هو الشيء الوحيد الذي يبطء تقدمنا”.

وذكر أن الحوافز في قانون الضرائب الذي طرحه الجمهوريون والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من شأنها أن تحافظ على استمرار طفرة الاستثمار وتعزز النمو المستمر.