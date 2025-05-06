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بيسنت: البيانات لا تظهر أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود حالياً

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سكوت بيسنت. رويترز

سكوت بيسنت. رويترز

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قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء “إن البيانات الاقتصادية لا تتضمن ما يشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ركود حاليا”، وذلك رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري.

وأبلغ بيسنت مجلس النواب بأن البيانات الاقتصادية قابلة للمراجعة وتوقع تعديل بيانات الربع الأول بالرفع، وذلك بعد اطلاعه على تحليل مفصل. ولم يقدم الوزير أي تفاصيل إضافية.

وذكرت وزارة التجارة الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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