الخميس 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيسنت: ترامب وشي سيعقدان اجتماعاً "جانبياً" في كوريا الجنوبية

منذ 38 دقيقة
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن من المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا “جانبيا” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية في ظل نزاع بين البلدين بشأن قيود التصدير.

وقال بيسنت لشبكة فوكس بيزنس الإخبارية إنه توجه إلى ماليزيا مساء اليوم للقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ لحل النزاع بشأن القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة والرد الانتقامي المحتمل عليها من جانب الولايات المتحدة، وذلك قبل قمة (أبيك) التي تنعقد على مدى يومي 31 أكتوبر تشرين الأول وأول نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار بيسنت إلى أن ترامب وشي على تواصل دائم، وأضاف أن “من المؤسف إضاعة أول لقاء مباشر بينهما خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية في محاولة تجاوز بعض المشاكل، بدلا من المضي قدما نحو حوار بناء بين الولايات المتحدة والصين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب يعلن إلغاء قمة كانت مقررة مع بوتين
أطفال فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 26 سبتمبر 2025. رويترز
منظمة الصحة العالمية تقود إجلاء طبياً لإجمالي 41 مريضا في حالة حرجة من غزة
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!