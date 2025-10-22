بيسنت: ترامب وشي سيعقدان اجتماعاً "جانبياً" في كوريا الجنوبية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن من المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا “جانبيا” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية في ظل نزاع بين البلدين بشأن قيود التصدير.

وقال بيسنت لشبكة فوكس بيزنس الإخبارية إنه توجه إلى ماليزيا مساء اليوم للقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ لحل النزاع بشأن القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة والرد الانتقامي المحتمل عليها من جانب الولايات المتحدة، وذلك قبل قمة (أبيك) التي تنعقد على مدى يومي 31 أكتوبر تشرين الأول وأول نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار بيسنت إلى أن ترامب وشي على تواصل دائم، وأضاف أن “من المؤسف إضاعة أول لقاء مباشر بينهما خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية في محاولة تجاوز بعض المشاكل، بدلا من المضي قدما نحو حوار بناء بين الولايات المتحدة والصين”.