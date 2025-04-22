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بيسنت يتوقع تراجع التوتر التجاري بين أمريكا والصين

منذ 45 دقيقة
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

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قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيتراجع، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون “مضنية”.

نقل هذه التصريحات مصدر استمع إلى عرض خاص قدمه بيسنت أمام مستثمرين في مؤتمر لبنك جيه.بي مورجان تشيس.

وقال المصدر إن بيسنت وصف الوضع التجاري الحالي بين البلدين بأنه حظر متبادل، وإن الطرفين يريان أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.

وأضاف بيسنت أن هدف إدارة الرئيس دونالد ترامب ليس فصل أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر المصدر أن بيسنت عبر عن أمله في “إعادة توازن كبيرة وجيدة” للاقتصاد الصيني نحو المزيد من الاستهلاك وللاقتصاد الأمريكي نحو المزيد من التصنيع، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت بكين مستعدة للقيام بذلك.

تحدث بيسنت في مؤتمر استثماري خاص في واشنطن عقده البنك الاستثماري الأمريكي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال بيسنت إن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 145 بالمئة على السلع الصينية وفرض بكين رسوما 125 بالمئة على السلع الأمريكية.

وقال المصدر إن بيسنت أشار إلى أن خفض التصعيد سيحدث “في المستقبل القريب جدا” وهو ما من شأنه أن يجعل الأسواق “تتنفس الصعداء”.

    المصدر :
  • رويترز

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