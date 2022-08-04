الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيلوسي تتعهّد بدعم نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

منذ 44 دقيقة
نانسي بيلوسي من زيارتها الى تايوان (رويترز)

نانسي بيلوسي من زيارتها الى تايوان (رويترز)

A A A
طباعة المقال

وعدت رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” ونظيرها الكوري الجنوبي بدعم الجهود المبذولة للحفاظ على قوة ردع قوية ضد كوريا الشمالية وتحقيق نزع سلاحها النووي.

وصدر بيان مشترك بعد اجتماع بيلوسي ورئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية “كيم جين بيو” في سول، أعربا فيه عن مخاوفهما من تطور التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وجاء في البيان: “أعرب الجانبان عن مخاوفهما بشأن الوضع المتردي للتهديد المتزايد من كوريا الشمالية”.

وأضاف: “اتفقنا على دعم جهود الحكومتين لتحقيق نزع السلاح النووي الفعلي والسلام، من خلال التعاون الدولي والحوار الدبلوماسي على أساس الردع القوي والموسع ضد الشمال”.

كذلك، أشارت بيلوسي، في مؤتمر صحفي مشترك، إلى أنها ناقشت مع كيم سبل تعزيز التعاون في قضايا الأمن الإقليمي والاقتصاد والمناخ.

ووصلت بيلوسي إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر الأربعاء 3 آب بعد توقف قصير في تايوان، والتقت بمسؤولي السفارة الأميركية في سول في وقت سابق الخميس، قبل محادثات مع كيم ومشرعين آخرين.

وقال مسؤول كوري جنوبي إن بيلوسي تخطط في وقت لاحق لزيارة المنطقة الأمنية المشتركة بالقرب من الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين، التي تنفذ دوريات مشتركة بها قوة تابعة للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والجنوبية.

وستكون أعلى مسؤول أميركي يزور المنطقة بعد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي التقى بالزعيم الكوري الشمالي “كيم جونج أون” هناك في عام 2019.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما أميركا وكوريا الشمالية
كوريا الشمالية: واشنطن هي محور انتشار الأسلحة النووية
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
احتجزتها بناءً على طلب واشنطن.. مادورو يطالب الأرجنتين بإعادة طائرة فنزويلية
جيش تايوان
تايوان عن المناورات العسكرية الصينية: غير مشروعة وتثير التوتر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
النفط
هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!