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بينها "اتفاق الحبوب".. قضايا مهمّة بين زيلينسكي ووزير خارجية تركيا

منذ 34 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة كييف اليوم الجمعة، وبحثا اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت روسيا منه الشهر الماضي.

وكتب زيلينسكي عبر تيليغرام: “ناقشنا العديد من القضايا المهمة. صيغة السلام (الأوكرانية). الاستعدادات لقمة السلام العالمية (التي تعدها أوكرانيا). المخاطر التي فرضها الحصار الروسي على ممر الحبوب عبر البحر الأسود”.

وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. فيما تحاول أنقرة إقناع موسكو بالعودة للعمل بموجب الاتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

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