بينها 53 دمرت بالكامل.. تقرير أممي: إسرائيل استهدفت 212 مدرسة في غزة بشكل مباشر

كشف تقرير أممي، أمس الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استهدف 212 مدرسة “بشكل مباشر”، بينها 53 “دمرت بالكامل”.

جاء ذلك في تقرير لمجموعة التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشارك في قيادتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وأوضح التقرير أن القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، وبشكل خاص على المدارس بجميع أشكالها، “أثر على 212 مدرسة بشكل مباشر”.

وأشار إلى أن صورا للأقمار الصناعية أظهرت أن “ما لا يقل عن 53 مدرسة دمرت بالكامل” منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وبيّن التقرير أن “ما لا يقل عن 167 مدرسة أخرى تعرضت لأضرار يرجح أن تكون شديدة”.

وأوضح أن أكثر من 80 بالمائة من جميع المدارس في قطاع غزة “تضررت بشكل من الأشكال”.

وأشار إلى أن “الاتجاه المتزايد للهجمات إسرائيلية على المرافق المدرسية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، وسط قصف مكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة”.

وذكر التقرير أن محافظة شمال غزة هي “الأكثر تضررا، حيث أصيب أو تضرر نحو 86.2 بالمائة من المباني المدرسية بشكل مباشر، تليها محافظتا غزة (شمال) وخان يونس (جنوب)”.

وأضاف أن المدارس المستهدفة منها “ما لا يقل عن 107 من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.

وأفاد التقرير باستخدام 320 مبنى مدرسيا في غزة كملاجئ من قبل النازحين الذين فروا من منازلهم، منها 188 أصيبت أيضا بشكل مباشر أو تضررت.​​​​​​​

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.