بينهم حميدتي.. سلطات السودان تقطع الاتصالات عن قادة الدعم السريع

على وقع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت صحيفة “السوداني”، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مسؤولة بأن السلطات الأمنية في الخرطوم قطعت الاتصالات عن الهواتف المحمولة لقيادات قوات الدعم السريع، مساء أمس، بمن فيهم قائدها محمد حمدان دقلو.

قطع الاتصالات عن القادة

وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية قطعت الاتصالات أيضًا عن هواتف الحرس الخاص لقيادات الدعم السريع وعدد من ضباط وجنود الدعم.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستؤدي لمزيد من فقدان سيطرة قادة الدعم السريع على قواتهم، بحسب الصحيفة.

في غضون ذلك، أفاد مراسل “العربية/الحدث”، بوقوع اشتباكات عنيفة قرب منزل حميدتي في حي جبرة بالخرطوم.

“تمدد الاشتباكات لولايات أخرى“

إلى هذا، توقعت نقابة أطباء السودان في تصريحات للعربية، تمدد الاشتباكات من الخرطوم إلى ولايات أخرى.

وحذرت النقابة من تحويل المستشفيات إلى مرتكزات عسكرية، لافتة إلى أن أصوات الرصاص في كل مكان، والكوادر الطبية لا تستطيع التحرك.

وطالبت طرفي الصراع بوقف الحرب فورا، وتجنيب المدنيين ويلاتها، مؤكدة أن نقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمن يشكلان مخاوف كبيرة.