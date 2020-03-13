بينهم 14 مصريا..السعودية ترصد 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 14 منهم من الجنسية المصرية.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، تم عزلها في منشأة صحية بمدينة الرياض، أما الحالة الثانية فهي لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي بالمنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقا، حسب ما ذكرت وكالة “واس”.

وأضافت أن من بين الحالات الـ24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقا.

وبعد اكتشاف الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية 86 حالة، تعافت منها واحدة، أما بقية الحالات فهي موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة، بحسب الوزارة.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا، التواصل فورا مع مركز اتصال الصحة، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.