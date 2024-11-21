بينيت: أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "وصمة عار"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، اليوم الخميس: “إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وصمة عار للمحكمة”.

وندد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد أيضا بخطوة المحكمة ووصفها بأنها “مكافأة للإرهاب”.

زقالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم، إنها أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وإبراهيم المصري القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو/ أيار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بعملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حرب مدمرة على غزة.

وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن قبول إسرائيل باختصاصها غير ضروري.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت إسرائيل إنها قتلت المصري، المعروف أيضا باسم محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله.