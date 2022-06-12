الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينيت: حكومتي ورثت جنوبا مشتعلا ويأسا في مواجهة إيران

منذ 18 ثانية
A A A
طباعة المقال

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت اليوم الأحد بأن أن من بين القضايا الموروثة لحكومته “جنوب مشتعل من صواريخ حماس” و”يأس في مواجهة إيران”.

وقال بينيت في جلسة الحكومة بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة الوزراء: “الحكومة تعتمد على أحد أصعب الائتلافات التي عرفها الكنيست. وأخرجت هذه الحكومة البلاد من حالة الشلل إلى النمو ومن الضعف إلى الاستقرار ومن الفوضى إلى الحياة الطبيعية”.

وأضاف أن الحكومة فعلت “خلال عام واحد ما لم تعمله الحكومة الأخيرة خلال 10 سنوات”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت الانهيار الاقتصادي، لكنها تمكنت من تحقيق نمو على مستوى 8,1% وهو أعلى مؤشر في عالم الدول المتقدمة”.

وأضاف: “اعترف بأنها ليست الحكومة التي كان معظمنا يتصورها منذ البداية. لكنها أصبحت بديلا لمواصلة الجدالات المستمرة والفوضى. ووجدنا أن التعاون له قوة. وأثبتنا أن الأشخاص الذي لديهم مواقف مختلفة وحتى معاكسة، قادرون على العمل معا لصالح البلاد. وحققنا كل الإنجازات المذكورة معا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلنسكي: دونباس صامدة لحتى الآن والقوات الأوكرانية تتحدى التوقعات
كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية عدة
معارك طاحنة في سيفيرودونيتسك الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
70% من سيفيرودونيتسك الأوكرانية تحت سيطرة الجيش الروسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
المروحية الإيطالية
العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!