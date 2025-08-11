الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
بين الجوع والكوليرا.. نازحو دارفور يواجهون الموت الجماعي في ظل صمت دولي

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2025 11:28 صباحًا
المجاعة تتفشى في إقليم دارفور بالسودان

شهد إقليم دارفور، خلال الساعات الماضية، ارتفاعًا في معدل الوفيات الناجمة عن وباء الكوليرا داخل مخيمات النازحين.

فقد وصل العدد إلى 235 وفاة، مساء أمس الأحد، منذ انتشار المرض في يونيو الماضي، فيما لامست الإصابات اليومية حاجز الستة آلاف، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

“انتشار غير مسبوق”
فيما حذرت منسقية النازحين واللاجئين بدارفور من انتشار غير مسبوق للمرض في مناطق جديدة بولاية وسط دارفور ومخيمات جبل مَرَّه.

ويتركز انتشار الكوليرا حالياً في منطقة “طويلة” غربي الفاشر حيث العدد الأكبر من النازحين، فضلا عن منطقتي مارتال وطبره جنوبي طويلة.

الجوع أيضاً
إلى ذلك، كشفت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك بولاية شمال دارفور عن وفاة 60 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية خلال الأيام الماضية.

كما أوضحت الغرفة أن مشاهد الهزال الحاد أصبحت مألوفة وسط الأطفال والنساء، مؤكدة أن الوضع في الفاشر تخطى مرحلة التحذير ودخل منطقة الخطر الداهم.

أما على الصعيد العسكري، فكشفت مصادر للعربية- الحدث عن مقتل عناصر يتبعون لقوات الدعم السريع داخل معسكر تدريبي بولاية جنوب دارفور نتيجة قصف استهدف الموقع. وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من الجنود.

وتشهد مدن وبلدات في إقليمي دارفور وكردفان غربي السودان تسيطر عليها الدعم السريع، طلعات وهجمات جوية مستمرة لمقاتلات الجيش السوداني مستهدفة تحطيم القوة الصلبة للدعم السريع وكسر سلاسل الإمداد اللوجستي والعسكري لهذه القوات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الأسبوع الماضي، تسجيل حوالي 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ يوليو (تموز) 2024 في السودان حيث تستعر الحرب، محذرة من تفاقم سوء التغذية ونزوح السكان وانتشار الأمراض.

