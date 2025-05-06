بين الصين وأمريكا.. فساتين العرائس ضحية جديدة في الحرب التجارية

يبدو أن تأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين امتدت إلى جوانب غير متوقعة من حياة الأميركيين، حتى وصلت إلى حفلات الزفاف، مما يعكس مدى تأثير هذه التوترات الاقتصادية على تفاصيل الحياة اليومية.

وأصبحت فساتين الزفاف ضحية جديدة للتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط قلق متزايد من تأثير هذه السياسات على صناعة تعتمد في معظمها على الاستيراد من آسيا.

وبحسب الجمعية الوطنية لتجار التجزئة لحفلات الزفاف، فإن 90% من فساتين الزفاف المباعة في السوق الأميركية تُصنع في الصين، بينما يتم استيراد بقية المستلزمات الأساسية مثل الأقمشة، الدانتيل، والأزرار من دول آسيوية أخرى، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالولايات المتحدة.

وتقول الشركات العاملة في هذا القطاع إن الإنتاج المحلي ليس بديلاً عملياً، نظرًا لندرة الخياطين المهرة في أميركا، وغالبًا ما يكون المتاح منهم من كبار السن، ما يجعل من الصعب توفير كميات إنتاج كبيرة أو بأسعار مناسبة.

وأضاف فرض التعريفات الجمركية الأخيرة أعباءً إضافية على شركات تصميم وتجارة فساتين الزفاف. وبدأ عدد من العلامات التجارية بالفعل بإعادة النظر في مواقع التصنيع. فقد انتقلت بعض الشركات إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام وميانمار، لتفادي الرسوم على البضائع الصينية.

إحدى هذه الشركات هي David’s Bridal، التي تدير نحو 200 متجر في أنحاء الولايات المتحدة، وتصنع 48% من منتجاتها في الصين، وقد أعلنت خطتها لنقل كامل الإنتاج خارج الصين بحلول نهاية العام.

احتجاج ومخاوف من الانهيار

أما ستيف لانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Mon Cheri، فقد أطلق عريضة عبر الإنترنت احتجاجًا على هذه الرسوم، محذرًا من أن شركته التي توظف 120 موظفًا قد تضطر إلى تسريح عدد منهم.

وقال لانغ: “هذه الرسوم الجمركية تهدد وجود صناعتنا بالكامل. الكثير من المتاجر تكافح بالفعل لتغطية التكاليف مثل الإيجارات ورواتب العاملين، وهذه الضغوط الجديدة قد تكون القشة الأخيرة.”

المستهلك هو المتضرر النهائي

هذه الاضطرابات مرشحة لأن تنعكس مباشرة على أسعار فساتين الزفاف في الأسواق الأميركية. وتشير دراسة حديثة أعدتها منصة The Knot إلى أن متوسط إنفاق النساء في الولايات المتحدة على فستان الزفاف يبلغ نحو 2100 دولار.

ولا يقتصر الأمر على الفستان فقط، إذ أظهرت بيانات من The Wedding Report، وهي شركة متخصصة في تحليل قطاع حفلات الزفاف، أن متوسط تكلفة حفل الزفاف بالكامل يصل إلى 31,428 دولارًا، بينما تقدّر David’s Bridal التكلفة الإجمالية بحوالي 37,500 دولار.

ورغم هذه الأرقام المرتفعة، لا تزال هناك رغبة متزايدة لدى الأميركيين في الاحتفال بمراسم الزفاف بعد سنوات من القيود التي فرضتها جائحة كورونا، مما يزيد من أهمية هذه الصناعة كمحرّك اقتصادي لا يستهان به.