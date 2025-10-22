تأجيل تشغيل مطار الخرطوم إثر هجمات بطائرات مسيرة

تم تأجيل إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي، بعد إغلاق دام عامين ونصف العام، بسبب هجمات متكررة بطائرات مسيرة استهدفت المطار أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء. وأدت هذه الهجمات إلى أضرار جسيمة في المباني والبنية التحتية، ما اضطر شركات الطيران لتأجيل أولى الرحلات التجارية الداخلية المخطط لها.

ويأتي هذا التأجيل رغم جهود الحكومة العسكرية لترميم المطار وإعادة تشغيله، بعد استعادة السيطرة على العاصمة، في محاولة للإشارة إلى عودة الحياة الطبيعية. وتواصل قوات الدعم السريع استهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية في مناطق تحت سيطرة الجيش، ما يعكس استمرار التهديدات الأمنية في البلاد، بينما عاد أكثر من مليون شخص إلى الخرطوم بعد نزوح الملايين أثناء تصاعد القتال.