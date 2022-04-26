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تأكيدٌ أميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار بالحرب

منذ 4 ساعات
علم اميركا

علم اميركا

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استهل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن محادثات دفاعية مع أكثر من 40 دولة اليوم الثلاثاء بالتعبير عن ثقته في أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا في الصراع المستمر منذ شهرين.

وقال أوستن في قاعدة رامشتاين في ألمانيا “لقد ألهمت مقاومتكم العالم الحر”، وندد بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه “لا يمكن تبريره”.

وأضاف “من الواضح أن أوكرانيا تثق بقدرتها على الانتصار، وكذلك الجميع هنا”.

وتجتمع الولايات المتحدة في ألمانيا مع حوالى أربعين دولة حليفة بغية توفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي فيما حذرت موسكو من خطر “حقيقي” لنشوب حرب عالمية ثالثة.

وفيما تتسبب الحرب في أوكرانيا بتوترات غير مسبوقة بين روسيا والدول الغربية، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف باحتمال توسع نطاق الحرب وتحولها إلى نزاع عالمي.

وقال لافرورف في حديثه إلى وكالات أنباء روسية، “الخطر كبير وحقيقي لا يمكن التقليل من شأنه”. وأتى كلامه غداة زيارة قام بها لأوكرانيا وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

ويعقد أوستن الثلاثاء في قاعدة رامشتاين في ألمانيا اجتماعا مع ممثلين عن حوالى أربعين دولة “لتوفير قدرات إضافية للقوات الأوكرانية” على ما قال وزير الدفاع الأميركي.

وقال أوستن الاثنين “يمكنهم (الأوكرانيون) كسب الحرب في حال توافرت لهم المعدات المناسبة والدعم المناسب”.

ورأى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الانتصار الأوكراني هو مسألة وقت فقط.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار ليرتفع إجمالي مساعدتها إلى 3,4 مليارات.
وبات الأميركيون يزودون كييف بأسلحة ثقيلة لصد القوات الروسية التي تركز جهودها على شرق أوكرانيا وجنوبها بعدما فشلت في السيطرة على كييف.
وقال أوستن “نريد انهاك روسيا إلى درجة لا تتمكن فيها من الاقدام على خطوات مثل غزو أوكرانيا”.

ولم تصدر موسكو أي حصيلة منذ 25 آذار/مارس عندما اكدت أنها خسرت 1351 من جنودها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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