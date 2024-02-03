تأييدا للعملية اﻷمريكية.. بريطانيا تصف واشنطن بـ"الحليف الراسخ"

وصفت بريطانيا الولايات المتحدة بأنها حليف “راسخ”، وقالت إنها تدعم حق واشنطن في الرد على الهجمات، وذلك بعدما شن الجيش الأمريكي غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا. بحسب وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان اليوم السبت، “المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان. لن نعلق على عملياتهم، لكننا ندعم حقهم في الرد على الهجمات”.

وأضاف “نندد منذ فترة طويلة بنشاط إيران المزعزع للاستقرار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعمها السياسي والمالي والعسكري لعدد من الجماعات المسلحة”.

وجاءت الضربات التي وقعت أمس الجمعة وأصابت أكثر من 85 هدفا على صلة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي في شمال شرق الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا الشهر الماضي ضربات منسقة في أنحاء اليمن ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يهاجمون سفنا في البحر الأحمر في تحرك وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين ضد إسرائيل.