تأييد صيني لتنظيم مؤتمر بين روسيا وأوكرانيا

نقلت وزارة الخارجية الصينية عن وزير الخارجية وانغ يي قوله اليوم الثلاثاء 9 نيسان /أبريل الجاري، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر في الوقت المناسب بين روسيا وأوكرانيا يعترف بالمشاركة المتساوية لجميع الأطراف ويناقش جميع مقترحات السلام على قدم المساواة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية إن وانغ أدلى بهذه التعليقات خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في بكين.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.