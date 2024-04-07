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تاس: طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم محطة زابوريجيا النووية

منذ 10 ثواني
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

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أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن سلطات محطة زابوريجيا النووية بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المحطة التي تسيطر عليها روسيا اليوم الأحد 7 نيسان /أبريل الجاري، مما أدى إلى إتلاف شاحنة كانت متوقفة بالقرب من مقصف المحطة.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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