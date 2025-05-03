تايوان تختتم محادثات تجارية "صريحة وودية" مع واشنطن بشأن الرسوم

قالت حكومة تايوان اليوم السبت إنها اختتمت جولتها الأولى من المحادثات “المهمة” بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ووصفت الأجواء بأنها صريحة وودية.

وكان من المقرر أن تفرض واشنطن رسوما جمركية تبلغ 32 بالمئة على تايوان، القوة الصناعية الكبرى في مجال أشباه الموصلات والتي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، لكن الرئيس دونالد ترامب قرر الشهر الماضي تعليق جميع “الرسوم الجمركية المضادة” لمدة 90 يوما.

وقال مكتب المفاوضات التجارية التايواني في بيان إن المحادثات في واشنطن اختتمت يوم الخميس وركزت على الرسوم الجمركية والعوائق التجارية غير الجمركية وقضايا أخرى مختلفة بين الولايات المتحدة وتايوان، لكنه لم يوضحها.

وأضاف البيان “كانت أجواء المحادثات صريحة وودية، وعبر الجانبان عن توقعاتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة وأملهما في إقامة علاقة مفيدة للطرفين”.

ولم يوضح المكتب مع من أجريت المحادثات.

وذكر أن الجانبين اتفقا أيضا على مواصلة المشاورات حول مختلف القضايا في المستقبل القريب، “بهدف السعي بقوة إلى التوافق واستكشاف خطوات أخرى”.