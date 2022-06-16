تايوان تشكر منظمي كأس العالم لهذا السبب

عبرت وزارة الخارجية في تايوان عن شكرها لمنظمي نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد أن حذفت قطر الإشارة إلى الصين في أوراق المشجعين التايوانيين الذين يطلبون بطاقة هوية تستخدم أيضا كتأشيرة لدخول الدولة الخليجية أثناء البطولة.

ويتعين على جميع حاملي تذاكر كأس العالم الحصول على بطاقة هوية تستخدم للتعريف بهم وأيضا كتأشيرة لدخول الدولة العربية صاحبة الضيافة.

لكن الحكومة التايوانية عبرت عن قلقها عندما اكتشفت أن طلب الحصول على بطاقة الهوية عبر الانترنت لا يتضمن ذكرا للجزيرة بل يذكر فقط “تايوان، مقاطعة في الصين” وهي كلمات تغضب كلا من حكومة تايوان والكثير من مواطنيها.

لكن في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء بدأ النظام الالكتروني يعرف الجزيرة بأنها “تايوان” فقط إلى جانب العلم الخاص بها.

وكان هذا بمثابة انتصار لتايوان.

وقالت جوان أو المتحدثة باسم خارجية تايوان للصحفيين إن هذه الخطوة هي بمثابة “تطور إيجابي” وعبرت عن تقديرها لرد الفعل السريع من جانب منظمي البطولة.

وأضافت “نعبر عن امتناننا.. لهذه البادرة الطيبة”.

ولم يعلق منظمو البطولة حتى الآن على هذه الخطوة.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تايوان وقطر التي تعترف فقط بحكومة بكين مثل معظم دول العالم.

وفي بكين قال وانغ وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية ردا على سؤال حول هذا التغيير “تايوان هي جزء من الصين” مضيفا أن مبدأ الصين الواحدة هو “أساس” العلاقات الدولية.

وأضاف المتحدث للصحفيين في مؤتمر صحفي “نحن نعتقد أن الأطراف المعنية ستحترم مبدأ الصين الواحدة وستتعامل مع الأمر بناء على ما يجري في المنافسات الرياضية الدولية”.

وفي معظم المنافسات الرياضية الدولية مثل الألعاب الأولمبية تنافس تايوان تحت اسم “الصين تايبه” تجنبا لأي سجال سياسي.

ولم تتأهل تايوان لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر لكن كرة القدم تحظى بشعبية واضحة في هذه البلاد.