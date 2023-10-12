الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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تايوان.. فريق عمل لـ "استخلاص الدروس" من عمليّة حماس

منذ 11 دقيقة
جيش تايوان

جيش تايوان

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أعلن وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ اليوم الخميس، أنّ تايوان شكلت فريق عمل لاستخلاص الدروس من الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، وأنّ المعلومات المخابراتية عامل أساسي لمنع نشوب حرب، بينما تعمل الجزيرة لمواجهة التهديدات العسكرية الصينية.

وردًا على سؤال من الصحافيين في البرلمان عن الدروس التي تعلمتها تايوان من صراع إسرائيل مع مقاتلي حماس، قال تشيو إنّ الوزارة شكلت فريق عمل لمراقبة الوضع.

وقال: “(الدرس) الأولي هو أن العمل المخابراتي بالغ الأهمية، إذ يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات المضادة بناء على المخابرات، ويمكن حتى تجنب الحرب”.

وقال إن القتال بين إسرائيل وحماس أظهر فظاعة الحرب، وعلى الرغم من أن الجيش يعمل على تعزيز الاستعداد القتالي فإنه لن يدخل في صراع.

يشار إلى أنّ حكومة تايوان نددت بهجوم حماس، وقالت الرئيسة تساي إينج وين إن تايوان لا تزال “ملتزمة بالعمل مع الدول ذات التفكير المماثل لمحاربة التهديدات والعنف وحماية الحرية والديمقراطية”.

هذا وتصل ميزانية الدفاع الإجمالية التي اقترحتها الحكومة للعام المقبل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتايوان. وتبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية لهذا العام 4.5 بالمئة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

    المصدر :
  • رويترز

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