تايوان: محادثات الرسوم الجمركية مع أمريكا لم تناقش سعر الصرف

قالت حكومة تايوان اليوم الاثنين إن محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لم تناقش سعر الصرف وإن البنك المركزي التايواني لم يشارك في المحادثات، وذلك بعد ارتفاع الدولار التايواني مقابل نظيره الأمريكي.

وارتفع الدولار التايواني بقوة اليوم الاثنين ويوم الجمعة الماضي مقابل الدولار الأمريكي في ظل التكهنات بأن الولايات المتحدة طلبت من تايوان في إطار المحادثات رفع قيمة عملتها.

وقال مكتب المفاوضات التجارية التايواني في بيان إن المحادثات التي جرت في واشنطن الأسبوع الماضي “لم تتطرق إلى مسألة سعر الصرف”.

وذكر المكتب أن مجموعة العمل، التي شكلتها الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني برئاسة نائبة رئيس مجلس الدولة تشنج لي-تشيون لتولي شؤون التجارة بين تايوان والولايات المتحدة، لم تضم البنك المركزي، وأن الوفد الذي قادته تشنج الأسبوع الماضي لم يكن ضمنه أفراد من البنك المركزي.

وقال المكتب يوم السبت إن تايوان اختتمت جولتها الأولى من المحادثات “المهمة”، ووصف الأجواء بأنها صريحة وودية.