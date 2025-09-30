تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن الاقتصاد البريطاني تباطأ في الربع الثاني من 2025 بعد بداية قوية للعام، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه وزيرة المالية ريتشل ريفز خلال استعدادها لوضع الموازنة السنوية في نوفمبر\تشرين الثاني.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني إلى 0.3 بالمئة في الفترة من أبريل\نيسان إلى يونيو\حزيران، بعد تسجيل 0.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، دون تعديل عن التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية وبما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

ولم يُعدَّل النمو السنوي لعام 2024 البالغ 1.1 بالمئة على الرغم من أن التغييرات في مسار النمو الفصلي تعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام حتى نهاية يونيو\حزيران 2025 تم تعديله إلى 1.4 بالمئة من 1.2 بالمئة.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 0.9 بالمئة خلال عام حتى نهاية يونيو\حزيران بعد أن ظل ثابتا في 2024، ويأتي الارتفاع بعد تعديل بما يتماشى مع زيادة عدد السكان المدفوعة إلى حد كبير بمستويات الهجرة العالية.

وكان الاقتصاد البريطاني الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى المتقدمة في النصف الأول من هذا العام.