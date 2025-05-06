تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو في أبريل مع تراجع الطلب

أظهر مسح أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في تسجيل نمو في أبريل نيسان ولكن بوتيرة أبطأ مع ضعف الطلب وتسجيل ركود تقريبا في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن تعافي اقتصاد المنطقة لا يزال هشا.

وهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 50.4 من 50.9 في مارس آذار، وهو ما يزيد قليلا على مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وقال سيروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري “تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني، بعد انتعاشه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد لاعبا رئيسيا، ركودا عمليا في أبريل”.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.1 من 51 في مارس آذار، وهي أدنى قراءة له في خمسة أشهر.

وفي الوقت نفسه خفت التفاؤل بين شركات الخدمات وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.1 من 57.8، في مستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر عام 2022.

وتراجع الطلب الإجمالي للشهر الحادي عشر على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مقارنة بالتراجع في مارس آذار، حيث سجل كل من المصنعين ومقدمي الخدمات ضعفا في المبيعات.

وانخفضت أيضا طلبيات التصدير ولكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات تقريبا.