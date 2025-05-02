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تباطؤ نمو الوظائف بأمريكا في أبريل ومعدل البطالة عند 4.2%

منذ 17 ثانية
نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع

نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع

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تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أبريل نيسان لكن آفاق سوق العمل تتجه نحو الأسوأ في وقت تزيد فيه سياسة الرسوم الجمركية من حالة الضبابية الاقتصادية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 177 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 185 ألف وظيفة في مارس آذار عقب تعديل بالخفض.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع عدد الوظائف 130 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين 25 ألفا و195 ألف وظيفة.

ويحتاج الاقتصاد إلى ما يقارب 100 ألف وظيفة جديدة شهريا لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل. واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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