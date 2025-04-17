تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين اليوم الخميس، إذ تصدرت حالة الضبابية إزاء سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والقلق من تباطؤ اقتصادي مخاوف المتعاملين.

ويترقب المتعاملون بوادر تقدم في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركائها التجاريين، بما في ذلك المحادثات التجارية الجارية مع اليابان. غير أن الاهتمام الأكبر يظل منصبا على محادثات محتملة مع الصين.

وانخفض المؤشر السعودي 0.7 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.1 بالمئة.

وقال جورج بافيل المدير العام لشركة ناجا دوت كوم الشرق الأوسط إن السوق قد تظل عرضة للتطورات المتعلقة بالعوامل الخارجية، وخاصة التوتر التجاري.

وأضاف “مع ذلك، قد تكون نتائج أرباح الربع الأول المرتقبة حافزا، مما يؤثر على اتجاه السوق وربما يقدم دعما”.

وتجاوز المؤشر الرئيسي في دبي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة، بدعم صعود سهم باركين 6.8 بالمئة.

واستمر المتعاملون في استيعاب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي حذر من خطر تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مستقرا.

ويقول بافيل إنه على الرغم من استقرار أسعار النفط إلى حد ما بعد انخفاضها في الآونة الأخيرة، فإنها لا تزال عند مستويات منخفضة.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط انخفاض في أحجام التداول قبل عطلة عيد القيامة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة للحد من صادرات النفط الإيرانية، مما قلص مخاوق زيادة الإمدادات.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة، مع خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي 2.8 بالمئة.

واختتم المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات متراجعا 0.4 بالمئة إلى 1902 نقطة، وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان مستقرا عند 4305 نقاط. وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.6 بالمئة إلى 8420 نقطة

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.1 بالمئة، مدفوعا بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة.