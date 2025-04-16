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تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق وسط مخاوف الحرب التجارية

منذ ساعتين
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

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تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق اليوم الأربعاء بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء مراجعة لرسوم جمركية جديدة محتملة على الواردات الأمريكية من معادن أساسية ووسط مخاوف من التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويرى محللون في هذه المراجعة محاولة للضغط على الصين، أكبر منتج للمعادن الأساسية، وتأتي على رأس مراجعات واردات الأدوية والرقائق.

ارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 1.5 بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي 0.5 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية 1.2 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم معوضة خسائرها المبكرة مع تبني السوق لوجهة نظر متفائلة بشأن موقف الصين من محادثات تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، لكن حد من المكاسب استمرار المخاوف من أن الحرب التجارية ستكبح الطلب على الطاقة.

ونزل مؤشر قطر 0.2 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5 بالمئة مع انخفاض سهم مجموعة إي.إف.جي القابضة اثنين بالمئة.

وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس غدا الخميس إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر.

    المصدر :
  • رويترز

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