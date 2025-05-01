تباين أداء بورصات الخليج مع تراجع النفط وانكماش الاقتصاد الأمريكي

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الخميس وسط انخفاض أسعار النفط وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول تحت وطأة تدفق السلع المستوردة التي جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين تزايد الاحتمالات بأن تدفع سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية الاقتصاد العالمي إلى الركود خلال العام الجاري.

وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 2.2 بالمئة.

وتراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.6 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، لتواصل انخفاضها الحاد من الجلسة الماضية وسط مؤشرات على أن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد ترفع إنتاجها وبيانات تظهر انكماش الاقتصاد الأمريكي، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

في غضون ذلك، نما الاقتصاد السعودي في الربع الأول مدعوما بأداء القطاعات غير النفطية في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.7 بالمئة مع تراجع سهم بنك دبي التجاري 8.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 0.4 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مع هبوط سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في عُمان 0.3 بالمئة إلى 4330 نقطة.

وتقدم المؤشر الكويتي 0.1 بالمئة إلى 8562 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة إلى 32126 نقطة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة.