الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
تباين أداء مؤشرات وول ستريت وأسهم البنوك تصعد بدعم نتائج أعمال

منذ 9 دقائق
وول ستريت

وول ستريت

تباين أداء المؤشرات في وول ستريت عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، فيما عكف المستثمرون على تقييم نتائج أعمال فصلية أغلبها إيجابية من البنوك الأمريكية الكبرى وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 9.73 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 6644.38 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 175.76 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 22518.84 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 205.41 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 46272.99 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

