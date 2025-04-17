تباين أداء وول ستريت عند الإغلاق

تباين أداء أسهم وول ستريت عند الإغلاق، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للتقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية مع اليابان والمخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة.

ومال المتعاملون نحو التفاؤل بعد تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحراز “تقدم كبير” في المحادثات الثنائية بعد عمليات البيع الحادة أمس الأربعاء.

وقال ترامب للصحفيين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، رغم أنه لم يقدم أي مؤشر على كيفية بدء المحادثات بين الدولتين اللتين وصلتا إلى طريق مسدود على ما يبدو.

وقلص المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسبه في الدقائق الأخيرة من الجلسة، وتحول المؤشر ناسداك إلى الانخفاض، مما يشير إلى أن المتعاملين كانوا حذرين حيال امتلاك الأسهم الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تدوم ثلاثة أيام، مع إغلاق السوق بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.

وقفز سهم إيلي ليلي 14 بالمئة بعد أن قالت الشركة المصنعة للأدوية إن حبوبها التجريبية تعمل بنفس فعالية الدواء الرائج أوزمبك في خفض الوزن وسكر الدم في تجربة أجريت على مرضى السكري.

وارتفع سهم أبل 1.4 بالمئة مع تعافي آيفون من بعض خسائره الحادة في الآونة الأخيرة.

فيما هوى سهم يونايتد هيلث 22 بالمئة وأبقى داو جونز في المنطقة السلبية بعد أن خفضت شركة التأمين توقعات أرباحها السنوية بسبب تكهنات بتكاليف طبية مرتفعة لبقية العام.

وصعد ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.13 بالمئة ليغلق عند 5282.70 نقطة.

وانخفض ناسداك 0.13 بالمئة إلى 16286.45 نقطة، كما خسر داو جونز الصناعي 1.33 بالمئة إلى 39142.23 نقطة.

ويركز المستثمرون الآن على المحادثات مع عشرات الدول خلال الأسابيع المقبلة لاستيضاح حجم ونطاق الرسوم الجمركية على الدول والقطاعات المختلفة.

قال جيك دولارهايد الرئيس التنفيذي لشركة لونج بو لإدارة الأصول في تولسا “تريد السوق أن يعلن ترامب عن اتفاقات تجارية. تريد السوق نتائج ملموسة، وهذا ما لم تحصل عليه”.