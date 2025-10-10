تباين بورصتي الإمارات في ظل تراجع النفط والتفاؤل باتفاق غزة

تباينت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، وسط آمال أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى تخفيف التوتر في المنطقة، بينما أدى ضعف أسعار النفط إلى تراجع المعنويات.

وبعد سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بدأ آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة التدفق نحو شمال غزة بلهفة لرؤية ما تبقى من منازلهم المدمرة وشرعت القوات الإسرائيلية في الانسحاب من مناطق بالقطاع.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4 بالمئة، مع صعود جميع القطاعات تقريبا. وصعد سهم شركة الخليج للملاحة القابضة 2.5 بالمئة وارتفع سهم شركة تعليم القابضة 5.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تشغيل المدارس أمس الخميس عن زيادة صافي أرباحها 20 بالمئة عن العام الماضي ورفعت توزيعات الأرباح السنوية 25 بالمئة إلى 0.15 درهم للسهم.

وقال دانيال تقي الدين المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال “من المتوقع أن يكون موسم الأرباح الجاري هو المحفز الرئيسي الجديد، مع احتمال صدور المزيد من البيانات الأسبوع المقبل لدعم تعافي السوق”.

وأضاف “لا تزال المعنويات العامة إيجابية، مدعومة بأساسيات السوق القوية وإمكانات النمو في النصف الثاني من العام”.

وفي أبو ظبي، اختتم المؤشر سلسلة من المكاسب التي استمرت لثلاث جلسات ليخسر 0.3 بالمئة، مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة عليه.

وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 بالمئة، في حين انخفض سهم أدنوك للغاز 0.6 بالمئة وسهم شركة فيرتيجلوب المنتجة للأسمدة 0.8 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط الخام، وهو محفز لأسواق المال في الخليج، 1.2 بالمئة مع تلاشي علاوة المخاطرة بعد اتفاق غزة. وكان خام برنت يتداول بسعر 64.56 دولار للبرميل في الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش.