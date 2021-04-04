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تجدد احتجاجات المتقاعدين في إيران

4 - أبريل - 2021
احتجاجات المتقاعدين في إيران

جانب من احتجاجات المتقاعدين في إيران

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تجددت احتجاجات المتقاعدين في عشرات المدن الإيرانية، منذ صباح الأحد، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر، بالرغم من انتهاء عطلة أعياد النوروز.

وتجمع عشرات المتقاعدين في طهران أمام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهتفوا ضد تأخير دفع الرواتب وتدنيها بحيث لا تتطابق مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية الهائل في إيران.

وتداول ناشطون مقاطع تظهر المحتجين، وهم يهتفون “لن نصوت.. لقد أشبعتمونا كذبا”، في إشارة واضحة لتوجه الناس إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 18 يونيو المقبل.

وشهدت عشرات المدن الأخرى في مختلف المحافظات تجمعات احتجاجية مشابهة، حيث طالب بعضها باستقالة مصطفى سالاري، رئيس الهيئة العامة للمؤسسة التأمينات الاجتماعية في إيران.

كما طالب المحتجون الحكومة بالموافقة على تخصيص 90 ألف مليار تومان لتعديل رواتب المتقاعدين، وأكدوا أنهم لا يثقون بوعود المسؤولين المعنيين، وذلك بحسب “العربية”.

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