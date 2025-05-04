تحالف أسطول الحرية يتهم مالطا بعرقلة وصول مساعدات إلى غزة

اتهم تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة دولية غير حكومية، مالطا اليوم الأحد بعرقلة الوصول إلى سفينة المساعدات الإنسانية التي كانت متجهة إلى غزة والتي تقول المنظمة إنها تعرضت لقصف من طائرتين مسيرتين قبل يومين.

ونفت مالطا هذا الاتهام قائلة إن الطاقم رفض المساعدة.

وحمل تحالف أسطول الحرية إسرائيل مسؤولية الهجوم. وتفرض إسرائيل حصارا على غزة خلال الحرب التي تشنها في القطاع على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ولم ترد إسرائيل على طلبات التعليق.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن السفينة (كونشنس)، أو الضمير، التي يديرها تحالف أسطول الحرية تعرضت لأضرار في القسم الأمامي أدت لفقدان الطاقة عندما هوجمت خارج مياه مالطا الإقليمية في جنوب البحر المتوسط.

وكانت السفينة تنتظر قدوم نحو 30 من نشطاء السلام من مختلف أنحاء العالم للصعود إليها قبل محاولة الإبحار إلى غزة لتسليم مواد غذائية وأدوية.

وقالت المنظمة إن الجيش المالطي اعترض طريق متطوعين من 13 دولة حاولوا الوصول إلى السفينة يومي الجمعة والسبت، وأجبرهم على العودة إلى مالطا تحت التهديد باعتقالهم.

وأضافت في بيان “سفينة المساعدات الإنسانية كونشنس عالقة في المياه الدولية منذ تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين في الصباح الباكر من يوم الثاني من مايو”.