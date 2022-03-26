تحالف المرتزقة.. تفاصيل نشاطات حزب الله و"فاغنر" في الحرب الروسية على أوكرانيا

لم يعد خفياً على أحد حجم الورطة العسكرية، التي افتعلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب غزوه الأخير على أوكرانيا، حيث تشير التقارير إلى خسائر فادحة في العدة والعتاد مُني بها الجيش الروسي، ناهيك عن مقتل كبار جنرالاته في الحرب التي دخلت شهرها الثاني.

ويبدو ان سياسة بوتين العسكرية، تتجه نحو تجنيد العديد من المرتزقة إن كان من أنصار حليفه الشيشاني قديروف، أو من مرتزقة “فاغنر” المعروفة بارتكابها لجرائم في أكثر منطقة في العالم، أو حتى من أنصار النظام السوري وحزب الله اللبناني.

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تيراس، قولها إن الحكومة الروسية نشرت مرتزقة فاغنر لاغتيال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووردت تقارير عن توصل الميليشيات إلى اتفاق مع حزب الله في لبنان وإرسال مقاتلين لبنانيين إلى أوكرانيا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة المعارضة الروسية “نوفايا غازيتا”، فإن فاغنر، وهي جماعة مرتزقة مسلحة قيل إنها مرتبطة بالكرملين، أقنعت تنظيم حزب الله اللبناني بالمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

قناة الحدث بدورها أشارت في تقرير لها قبل يومين إلى الى ان لقاءً جمع في 12 آذار الجاري القيادي في الوحدة الامنية بـ ”حزب الله” ناجي حسن الشرتوني بأحد اعضاء الشركة الامنية الروسية “فاغنر” أليكسندر كوزنيتسوف في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

وأسفر اللقاء عن قرار يقضي بتجنيد 800 عنصر من “حزب الله” للقتال في اوكرانيا الى جانب القوات الروسية ليدخل في حرب الشوارع في كييف، في مقابل ابرام صفقة شراء اسلحة مع شركة “الماز – أنتي ” الروسية بوساطة من شركة “فاغنر”.

ولفتت المعلومات، إلى أنه بعد يومين من اللقاء، افتتحت لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب مكتب التعبئة في القصير لتسجيل أسماء العناصر.

أما الخطوة التالية في هذه الصفقة فهي توسيع النشاط وافتتاح 3 مكاتب تجنيد اضافية في حلب ويبرود والسيدة زينب، ولكن هذه الصفقة ستمتد مفاعيلها الى بيروت حيث من المقرر افتتاح مكتب لتسجيل عناصر الحزب الراغبين بالقتال في اوكرانيا في الضاحية الجنوبية.

إلى ذلك، كشفت عن أن 200 عنصر من “حزب الله” سيصلون أوكرانيا في 29 آذار للقتال مع روسيا، موضحة أن المقاتلين سينقلون من مطار دمشق لمطار “غومل” البيلاوسي ومنه لأوكرانيا.

وتم تحديد مكتب بالقصير لتسجيل أسماء عناصر “حزب الله” الراغبين بالقتال في أوكرانيا، حيث يشرف قيادي “الحزب” أسعد حمية على المكتب.