تحذيرات إسرائيلية متواصلة لإخلاء مناطق في غزة تمهيداً لهجوم جديد

مجددا، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إنذارًا جديداً للفلسطينيين في عدد من أحياء في جنوب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري، تمهيداً لقصفها.

وفي منشور على منصة إكس، وجه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، “إنذارا عاجلا وتحذيرا خطيرا إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس”.

وحدد أحياء قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري، وأحياء بلدة بني سهيلا الجنوبية، للإخلاء الفوري.

ودعا أدرعي، الفلسطينيين إلى التوجه إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس.

وقال: “هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”.

ومساء السبت، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان عدة أحياء في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة، بإخلائها قسرًا، تمهيدًا لقصفها.

كما أنذر، في وقت سابق من ذات اليوم، بإخلاء عدد من الأحياء السكنية جنوب شرق خان يونس، بمحاذاة محور “موراج” الفاصل بين المدينة ورفح جنوبي القطاع، متوعدا بمهاجمتها بـ”قوة”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في اليوم ذاته، إنه أنهى تطويق رفح، وإنشاء محور “موراج” الذي يفصل بين المدينة وخان يونس، في أحدث جرائمه ضمن حرب الإبادة التي يشنها على القطاع الفلسطيني.

فيما أنذر الجمعة، الفلسطينيين في بلدات خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة شرق خان يونس، إلى جانب مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة بـ”إخلاء منازلهم فوراً قبل مهاجمتها بقوة”.

ومؤخراً، أصدر الجيش الإسرائيلي عددا من إنذارات الإخلاء القسري في مناطق بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا شمالاً، إضافة إلى مدينة رفح كاملة، ومناطق بمدينة خان يونس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1574 فلسطينيا وأصابت 4115 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان لوزارة الصحة بالقطاع الأحد.