تحذير أميركي لموسكو: "لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون حلفائنا"

ردت واشنطن الجمعة على المقترحات الروسية بشأن منع توسع الحلف الأطلسي شرقا، حيث حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أنه “لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون حلفائنا وشركائنا الأوروبيين”.

وأكدت ساكي متحدثة إلى الصحافيين في الطائرة التي كانت تقل الرئيس جو بايدن في زيارة قصيرة إلى كارولاينا الجنوبية (جنوب شرق) “نجحنا على مدى عقود في التفاوض مع روسيا حول مسائل أمنية… ليس هناك ما يمنعنا من مواصلة الأمر، لكننا سنقوم بذلك بالشراكة والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، كانت قد نشرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها.

وتتضمن أحد نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع في أراضي أوكرانيا.

إلى ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم، استعداد بلاده لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية ” حتى غدا”، مشيرا إلى اقتراح موسكو عقد المفاوضات في جنيف.