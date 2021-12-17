الخميس 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير أميركي لموسكو: "لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون حلفائنا"

17 - ديسمبر - 2021
البيت الأبيض

البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

ردت واشنطن الجمعة على المقترحات الروسية بشأن منع توسع الحلف الأطلسي شرقا، حيث حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي من أنه “لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون حلفائنا وشركائنا الأوروبيين”.

وأكدت ساكي متحدثة إلى الصحافيين في الطائرة التي كانت تقل الرئيس جو بايدن في زيارة قصيرة إلى كارولاينا الجنوبية (جنوب شرق) “نجحنا على مدى عقود في التفاوض مع روسيا حول مسائل أمنية… ليس هناك ما يمنعنا من مواصلة الأمر، لكننا سنقوم بذلك بالشراكة والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، كانت قد نشرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها.

وتتضمن أحد نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع في أراضي أوكرانيا.

إلى ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم، استعداد بلاده لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية ” حتى غدا”، مشيرا إلى اقتراح موسكو عقد المفاوضات في جنيف.

    المزيد من أخبار العالم

    نيد برايس
    واشنطن: المحادثات غير المباشرة مع إيران لم تحرز تقدما
    أسلحة- أ{شيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بريطانيا تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بأكثر من مليار يورو
    من احتجاجات السودان
    السودان.. مقتل متظاهر خلال مسيرات مناهضة للجيش

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟