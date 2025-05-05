تحذير أميركي من الدرجة الرابعة: "لا تسافروا إلى 21 دولة"

حذرت الولايات المتحدة الأميركية من السفر إلى 21 دولة حول العالم بسبب المخاطر الأمنية، حيث أضافت مؤخرا كوريا الشمالية وبوركينا فاسو إلى قائمتها.

وفي التفاصيل وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً رسمياً جديداً من الدرجة الرابعة، وهو أعلى مستوى في نظام تصنيفها لتحذيرات السفر، ينصح من خلاله المواطنين الأمريكيين بـ”تجنّب السفر نهائيًا” إلى 21 دولة حول العالم، وذلك بسبب ما وصفته بـ”مخاطر جسيمة تشمل العنف، الجريمة المنظمة، الخطف، والاعتقال التعسفي”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للأوضاع الأمنية والسياسية في الدول المعنية، والتي تشهد حاليًا تصعيدًا في معدلات العنف أو تدهورًا كبيرًا في الاستقرار الداخلي.

ووفقًا للبيان الرسمي، فإن كوريا الشمالية تم تصنيفها ضمن التحذير الأعلى بسبب “خطر الاعتقال أو الاحتجاز لفترات طويلة بشكل تعسفي”، وهو ما دفع واشنطن إلى التأكيد على أن سفر المواطنين الأمريكيين إليها “غير آمن تحت أي ظرف”.

كما تم إدراج بوركينا فاسو نظرًا لتفاقم “تهديدات الإرهاب، وارتفاع معدلات الجريمة، وتزايد حالات الخطف”.

وشملت القائمة أيضًا دولًا مثل: اليمن، إيران، سوريا، العراق، لبنان، أفغانستان، روسيا، أوكرانيا، جنوب السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، ليبيا، هايتي، فنزويلا، ميانمار، مالي، بيلاروس، والسودان.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية لحماية مواطنيها في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتدهور الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق حول العالم، لاسيما في مناطق النزاع والحروب الأهلية.

وأوضح البيان أن الوزارة تعتمد نظام تحذيرات من أربع مستويات، تشمل:

المستوى الأول: اتخاذ احتياطات طبيعية.

المستوى الثاني: توخّي مزيد من الحذر.

المستوى الثالث: إعادة النظر في السفر.

المستوى الرابع: لا تسافر.

وبالرغم من أن المكسيك لم تُدرج ضمن قائمة التحذير من الدرجة الرابعة، إلا أن الوزارة أوصت بتوخي “أقصى درجات الحذر” عند زيارة بعض المناطق داخلها، نظرًا لما تشهده من أنشطة إجرامية وعصابات مخدرات مسلحة.