تحذير دولي من انهيار النظام العالمي

نقلت وكالة أنباء ”أسوشيتد برس“ الأمريكية عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوله إن ”العالم يتحرك في الاتجاه الخاطئ ويواجه لحظة محورية قد يؤدي فيها استمرار العمل كالمعتاد إلى انهيار النظام العالمي ومستقبل أزمة دائمة“.

وشدد على ضرورة تغيير المسار ”للوصول إلي مستقبل أكثر اخضرارا وأمانا“.

وأضاف غوتيريش، وفقا للوكالة، أن ”العالم يتعرض لضغوط هائلة على كل الجبهات تقريبا، وكانت جائحة فيروس كورونا بمثابة دعوة للاستيقاظ توضح فشل الدول في التجمع واتخاذ قرارات مشتركة لمساعدة جميع الشعوب في مواجهة أزمة عالمية وحالة طوارئ تهدد الحياة“.

وتابع: ”إلى جانب أزمة تفشي كورونا المستجد، أخفق العالم في معالجة أزمة المناخ، وحربنا الانتحارية على الطبيعة وانهيار التنوع البيولوجي، وعدم المساواة الذي يقوض تماسك المجتمعات، والتقدم التكنولوجي دون حواجز واقية لحمايتنا من عواقبه غير المتوقعة“.

وقالت ”أسوشيتد برس“: ”وفي علامات أخرى على عالم أكثر فوضوية وانعدام الأمن، أشار غوتيريش إلى تزايد الفقر والجوع وعدم المساواة بين الجنسين بعد عقود من التدهور، والمخاطر الشديدة على حياة الإنسان والكوكب من الحرب النووية والتمييز والظلم“.