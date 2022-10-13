تحذير روسي: انضمام أوكرانيا للناتو يمكن أن يشعل حربا عالمية ثالثة

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لوكالة تاس الرسمية للأنباء، الخميس، إن قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

ونقلت تاس عن فينيديكتوف قوله في مقابلة إن “كييف تدرك جيدا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدا حتميا إلى حرب عالمية ثالثة”.

وأضاف “على ما يبدو، هذا ما يعولون عليه.. لخلق ضجيج إعلامي ولفت الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى”.

كما كرر فينيديكتوف الموقف الروسي بأن الغرب، من خلال مساعدته أوكرانيا، يشير إلى أنه “طرف مباشر في الصراع”.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن تقديم بلاده طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” بموجب إجراءات معجلة، بعد توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن وثيقة ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابارويجيا الأوكرانية إلى بلاده.

إلا أن رد الفعل من الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في حلف شمال الأطلسي جاء مخيبا للآمال، فيما حذرت روسيا من أن ذلك بمثابة تعجيل بحرب عالمية ثالثة، بينما أيدت بشدة دول البلطيق.

واعتبرت صحيفة “بوليتيكو” أن “إعلان أوكرانيا عن رغبتها في الحصول على عضوية سريعة في الناتو بمثابة مفاجأة لإدارة جو بايدن، مؤكدة أن واشنطن لا تزال تقف موقفا متناقضا من عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، بما في ذلك بسبب ضرورية مشاركة العسكريين الأميركيين في حماية أي عضو في الحلف يتعرض للهجوم”.