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تحذير من "أسابيع صعبة" في الولايات المتحدة.. والسبب أوميكرون

18 - يناير - 2022
كورونا في أمريكا

كورونا في أمريكا

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حذر كبير الجراحين الأميركيين، الدكتور فيفيك مورثي، الاثنين، من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة في بعض الولايات الأمريكية.

وجاء تحذير مورثي في الوقت الذي بدأت المناطق التي تلقت أول “موجات” من متحور أوميكرون في الولايات المتحدة تلتقط أنفاسها تدريجيا وسط انخفاض أعداد الإصابات اليومية بعد أن وصلت إلى ذروتها.

وقال مورثي لشبكة CNN الأميركية، إن بعض المناطق مثل نيويورك وأجزاء أخرى من الشمال الشرقي للولايات المتحدة بدأت تظهر علامات على استقرار أعداد الإصابات، فيما أظهرت بعض المناطق الأخرى تناقصا “مبكرا” فيها.

لكن مورثي قال إن “التحدي هو أن هذا ليس هو الحال في البلاد بأسرها”، وأنه “يجب أن لا نتوقع وصول الإصابات إلى ذروتها (كي تبدأ بالتنازل) في الأيام المقبلة”.

وحذر مورثي من أن “الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة”.

وتم الإبلاغ عن ما متوسطه أكثر من 750،000 إصابة جديدة لـCovid-19 كل يوم خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وارتفع عدد الأميركيين الذين يموتون يوميا بسبب كوفيد – 19 فى الأيام الأخيرة حيث تم الإبلاغ عن 1796 حالة وفاة من نوع كوفيد – 19 الأحد.

وذكرت بيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أنه تم نقل 156 ألف شخص إلى المستشفيات مع كوفيد – 19 حتى الأحد.

وقال عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون لشبكة فوكس نيوز، الأحد، إنه “يتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير”.

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